HOSLEY, Marielle

(née Brossard)



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Marielle Brossard Hosley, épouse feu Kenneth Cameron Hosley Sr., fille d'Antonin Brossard et Yvonne Cloutier, et de sa bien-aimée belle-maman Anita Rocheleau, à l'hôpital Charles Lemoyne entourée de sa famille et amies.Elle laisse dans le deuil ses enfants Kenneth Cameron Jr. (Françoise) d'Ottawa, Suzanne (feu Cameron) de Bangkok, Lynne (Sid) de la Californie, sa fille de coeur Michèle Talbot de Longueuil, ses petits-enfants David Hosley et Alec et Cameron Cowles, ainsi que sa famille, ses nièces bien-aimées, et ses grands amis, y inclus Louise Beauregard.Nous désirons offrir des remerciements particuliers au personnel extraordinaire des Jardins Intérieurs, à celui des soins palliatifs de l'hôpital Charles Lemoyne, et à Karine Roux qui l'a si bien accompagnée ces derniers mois.La famille recevra les condoléances samedi le 16 juin de 14h à 16h et le service suivra à 16h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RUE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC, J4P 1A7Votre témoignage de sympathie pourrait se traduire par un don aux soins palliatifs de l'hôpital Charles Lemoyne ou autre charité à votre choix.