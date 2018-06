PEACH, Serge



Le 7 juin 2018, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédé M. Serge Peach.Il laisse dans le deuil ses fils Brian et Eric, sa soeur Françoise (Roland Plamondon), ses petits-enfants Erin et Malcom, sa fille de coeur Lucie Lavoie, sa grande amie Natalie Marin, ainsi que Camil, Danielle, Jeannine, Normand, Josée et tous ses autres amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 14h à 16h à la:Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.