ETHIER, Huguette (Rochefort)



À Ste-Rose, le 11 juin 2018 à l'aube de ses 74 ans, est décédée paisiblement, entourée de tous les siens, Huguette Ethier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques Ethier (Liliane), Lyne Rochefort (Richard) et Luc Rochefort, ses petits-enfants Éric Ethier, Stephanie Ethier et Olivier Rochefort, ses arrière-petites-filles Julianne, Erika et Olivia, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Ste-Rose-de-Lima, 219 boul. Ste-Rose, Laval, le vendredi 15 juin 2018 à partir de 9h, suivi d'une messe à 10h.