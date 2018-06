GABORIAULT BÉLAND Madeleine

GABORIAULT BÉLAND

À Deux-Montagnes, le 9 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Madeleine Béland, épouse de feu Roger Gaboriault.Mère de feu Normand (Monique Blais) et feu Huguette, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Viviane Jacob), Nicole (Harold Varin), René (Suzelle Dufour) et Serge (Élizabeth Laliberté), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 juin de 18h à 21h et le samedi 16 juin à compter de 9h au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le samedi 16 juin à 11h15 dans la chapelle du salon et de là au cimetière St-Agapit de Deux-Montagnes.