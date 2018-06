Je sors, je reste

Coup de cœur

Danse : Un pas pour la vie

Cette soirée réunissant plus de 100 danseurs sur la scène du Théâtre Rialto vise à amasser des fonds pour l’organisme Un pas pour la vie qui travaille pour aider les jeunes Québécois atteints du cancer en offrant des services de soutien psychosocial aux patients. Le spectacle-bénéfice réunira de talentueux performeurs de plusieurs styles de danses différentes et donnera aux amateurs un bon aperçu de ce que le Québec a à offrir dans le monde de la danse.

*Ce soir à 19h au Théâtre Rialto, 5723 avenue du Parc

Je sors

Musique : Galaxie

Les membres de l’énergique groupe rock Galaxie sauteront sur la scène du MTelus ce soir pour notamment présenter à leurs admirateurs montréalais Super Lynx Deluxe, leur plus récent album sorti en décembre. La formation Les Hôtesses d’Hilaire, qui vient de sortir l’album Viens avec moi en mai dernier, assurera la première partie du concert.

*Ce soir à 21h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

ANNIE T. ROUSSEL

Musique : Pianothon du Festival Classica

Le Centre Phi accueille entre ses murs ce soir cinq talentueux pianistes pour un « pianothon » d’une durée de six heures inspirées des œuvres du compositeur québécois André Mathieu. L’évènement gratuit organisé dans le cadre du Festival Classica comptera sur des performances de Delphine Bardin, Ammiel Bushakevitz, Jean-Philippe Sylvestre, Philippe Prud’homme et Matt Herskowitz.

*Aujourd’hui de 16h à 22h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Humour : Gillian English

L’humoriste et actrice canadienne Gillian English, notamment connue pour avoir participé à la web-série Carmilla et le téléjournal satirique The Leak, sera en spectacle ce soir, en anglais, dans la cadre du Festival Fringe de Montréal. L’artiste originaire de Nouvelle-Écosse présentera son spectacle solo Giant and Angry, l’une des trois performances qu’elle présente à travers le monde cette année.

*Ce soir à 17h30 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Exposition : Cambiamento

La Station 16 met en vedette le travail de l’artiste d’art urbain de renommée internationale Ricardo Cavolo, dont les œuvres ont notamment été présentées dans le cadre du Festival Mural. L’exposition met notamment de l’avant des drapeaux réalisés par l’artiste espagnol. Veuillez noter que la galerie célèbrera aussi ses cinq ans d’existence ce jeudi de 18h à 21h.

*Ce soir jusqu’à 19h à la galerie Station 16, 3523 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : First Reformed

Ce film du cinéaste américain Paul Schrader, notamment connu comme le scénariste de classiques du cinéma comme Taxi Driver et Raging Bull, met en vedette l’acteur Ethan Hawke dans le rôle d’un révérend en deuil de la mort de son fils. L’homme d’Église tentera d’aider un jeune couple nouvellement arrivé, mais celui-ci ne sera pas en mesure de prévenir un drame qui finira par le hanter.

*Sorti en salle le 8 juin

Je reste

Livre : Brasier noir de Greg Iles

Ce roman policier est le début d’une nouvelle trilogie pour le populaire auteur germano-américain Greg Iles. La série suit les enquêtes de Penn Cage, un ancien procureur de l’état du Mississippi qui doit défendre l’honneur de son père qui est accusé d’avoir assassiné une ancienne collègue. L’homme réalise cependant certains des plus sombres secrets de son paternel et doit décider d’opter pour la vérité ou la famille.

*Sorti en librairie le 6 juin

Album : Ride Out The Storm de Bodh’aktan

Le groupe québécois Bodh’aktan est de retour avec ce nouvel album rempli de leur musique enlevante qui réuni rock, country, folk, musique québécoise et celtique traditionnelle. La formation de sept musiciens a dans le passé performé un peu partout au pays, en Europe et aux États-Unis. Leur premier opus, Au Diable les Remords, leur a mérité une nomination en 2012 pour le Félix de l’Album Rock de l’Année.

*Sorti le 1er juin

Télé : L’homme des hautes plaines

Télé-Québec présente ce soir ce classique film western mettant en vedette et réalisé par Clint Eastwood originalement sorti en 1973. Le long-métrage raconte l’histoire d’un village qui demande à un mystérieux étranger de les aider à de défendre d’untrio de brigands. Les citoyens découvriront cependant rapidement qu’ils devront payer cher les services de cet étrange homme.

*Ce soir à 21h sur Télé-Québec