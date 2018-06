La Commission de la capitale nationale blâmée sévèrement par la vérificatrice générale

«Manque de rigueur», absence de vision, contrats signés après le début des travaux: la vérificatrice générale Guylaine Leclerc critique sévèrement la Commission de la capitale nationale, dans son rapport déposé mercredi à l’Assemblée nationale.

C’est la première fois que la vérificatrice générale se penche sur la CCNQ. «On a considéré que c’était le moment de le faire», a expliqué Mme Leclerc, en point de presse.

Au terme de son analyse, la VG a identifié «plusieurs lacunes liées à la gestion des projets, liées à la gestion des contrats» à la CCNQ.

«Certaines pratiques de gestion à la Commission ne favorisent pas une bonne utilisation des fonds publics», a résumé la vérificatrice générale, dans son rapport.

Manque de transparence

Mme Leclerc a notamment relevé que près du tiers des contrats de gré à gré (201 sur 704) attribués entre 2014 et 2017 ont été signés après le début des travaux prévus, dont près de la moitié (89 sur 201) seulement à la fin des travaux prévus.

Dans la plupart des cas, aucune «situation d’urgence» ne justifiait que les travaux débutent avant la signature du contrat, puisqu’il s’agissait souvent de besoins prévisibles, comme les services de déneigement et l’entretien ménager.

La vérificatrice générale reproche aussi à la CCNQ de ne pas utiliser assez souvent le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) avant d’accorder des contrats, ce qui se traduit par un «manque de transparence» et représente un non-respect des saines pratiques de gestion contractuelle. Sur 80 contrats analysés, 44 ont été accordés de gré à gré et 16 sur invitation.

Plusieurs lacunes dans la gestion des projets

La vérificatrice a aussi passé sous sa loupe plusieurs projets qui sont sous la gestion de la CCNQ.

Dans le cas des Nouvelles-Casernes, Mme Leclerc constate que plusieurs appels d’offres ont été retardés ou annulés, et que « la vocation du site n’est toujours pas trouvée quatre ans après le début des réflexions ». Au 31 mars 2018, la CCNQ avait dépensé 1,2 M$ et engagé 8,3 M$ pour le site, alors qu’elle n’en est toujours pas propriétaire.

Pour ce qui est de la phase III de la promenade Samuel-de-Champlain, la vérificatrice générale s’inquiète du risque de dépassements de coûts. Elle a notamment observé un écart important entre l’estimation faite par la CCNQ pour la gérance des travaux (4 M$) et le contrat accordé (8 M$).

Le domaine Cataraqui déficitaire

Parmi les pratiques «déficientes» de la CCNQ, la vg s’est intéressée à la gestion du domaine Cataraqui, où un déficit de plus de 270 000 $ a été enregistré au cours des trois dernières années.

Or, Mme Leclerc a constaté que la CCNQ a justement accordé, entre 2014 et 2018, plus de 270 000 $ en rabais en guise d’échange de visibilité ou à titre de tarifs préférentiels pour les organismes publics ou de bienfaisance.

«L’analyse des rabais accordés sur cette période démontre que la décision d’allouer ou non un rabais n’est parfois pas balisée, mais est plutôt laissée à la discrétion de la direction responsable (ex.: rabais offerts à des clients récurrents, gratuités non expliquées)», explique Mme Leclerc dans son rapport.

Une péquiste remplacée par une libérale à la tête de la CCNQ

Rappelons qu’en septembre dernier, le gouvernement Couillard a remplacé l’ex-candidate péquiste Françoise Mercure, nommée en 2012 par le gouvernement de Pauline Marois à la tête de la CCNQ, par la libérale de longue date: Marie-Claire Ouellet.

Mme Ouellet a notamment été secrétaire générale à la communication gouvernementale de 2005 à 2012, sous l’ère de Jean Charest, avant d’être «prêtée» à l’Office du tourisme de Québec jusqu’à sa nomination comme pdg de la CCNQ.

«À titre de nouvelle présidente-directrice générale, j’ai d’ailleurs été à même de constater, dès le début de mon mandat, les changements qui s’imposent sur le plan de la gestion de l’organisme», a indiqué Mme Ouellet dans ses commentaires transmis à la vg après réception de ses recommandations.

Plus de détails à venir...