La Fondation Ronald Denis récolte 275 000$

Le tournoi de golf de la Fondation Ronald, sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Gérard Charlebois, a amassé la somme de 275 000 $. Les profits aideront à rendre la chirurgie bariatrique accessible à un plus grand nombre de patients souffrant d’obésité morbide et à améliorer les soins dans ce domaine.

Photo Pascale Vallée

La Fondation Ronald Denis veut fournir une aide aux personnes atteintes d’un cancer du sein afin qu’elles soient prises en charge. Fabienne Larouche est en compagnie de Michel Trudel, Studio MELS, du Dr Ronald Denis ainsi que du président d’honneur du tournoi de golf, Gérard Charlebois.

Les gens d’affaires, dont Patrice Bourbonnais, Sheraton Laval, Giuseppe Borsellino, Groupe Pétra, Yannick Pazz, Sheraton Laval, et Mathieu Larochelle, Château Vaudreuil, appuient la fondation depuis de nombreuses années.

Mario Lirette, le célèbre encanteur qui a mis son habit à l’encan, mais qui n’a pas trouvé preneur, est entouré du réputé restaurateur de Tremblant Patrick Bermand, de Claudine Gauthier, bénévole, Alain Gilmour, Astral, et de Carmine D’Argenio, BMW Laval.

La Boutique Sartorialto, tailleur pour hommes de distinction, dont P.K. Subban, était bien représentée par Marc Patrick Chevalier et Maud Marquis Breton, qu’on voit accompagnés de Robert Pietrovito, Peter Pomponio et Nino Cesto.

Le Dr Denis est un bâtisseur dans le domaine de la traumatologie. Sur la photo, on voit Éric Rousseau, ER Gestion, Phillip Gougeon, Patrick Fortaich, André, Shatskoff, Caisse Desjardins Terrebonne, et Denis Leclerc.

Malgré la pluie, Charles Coulson, Giovanni Santoianni, Nathalie Meunier, Pierre Duranleau, Patrick Varin et François Duquette étaient au rendez-vous.

Le tournoi de l’église de Sainte-Agathe

Le tournoi de golf-bénéfice de l’église de Sainte-Agathe-des-Monts aura lieu le 22 août au Royal Laurentien. Sur la photo, on voit des collaborateurs et commanditaires importants, dont Michel Trottier, Julie Tourangeau, Gabriel Ménard, François Bertrand, Isabel Ménard, Christian Gélinas, Raymond Auclair, Marc Richer, curé, et Louis Tourangeau.