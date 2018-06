Laval: des automobilistes arrêtés pour vitesse soumis à une expérience-choc

LAVAL | Les automobilistes qui ont eu le pied beaucoup trop pesant sur le boulevard des Laurentides mardi, à Laval, ont été chanceux.

Au lieu de recevoir une contravention, les fautifs ont plutôt fait une rencontre, qui, souhaitent les policiers, pourra changer leur comportement au volant en les faisant ralentir.

Dans le cadre de la campagne «La vitesse bouleverse des vies», les contrevenants ont pu constater la réalité d’une scène d’accident et rencontrer une victime de la route.

«Ç’a été vraiment choc. Le contrevenant comprenait vraiment, mais vraiment, suite à son témoignage, que ça a vraiment bouleversé une vie», a expliqué Frédéric St-Jacques, porte-parole de l’événement pour la police de Laval.

Plusieurs personnes ont même fondu en larmes après avoir entendu l’histoire de Nicolas Steresco.

«Mon accident a tout changé. Les gens ne mettent pas une image sur les conséquences possibles d’un événement comme cela. Quand ils me voient en fauteuil, c’est une image parlante. Quand je leur raconte que j’aurais pu éviter tout ceci si j’avais été un peu plus responsable, plus conscient, ils comprennent quelque chose», a expliqué M. Steresco à la caméra de TVA Nouvelles.

Une fois la rencontre avec M. Steresco terminée, les policiers prenaient le permis de conduire de la personne interpellée et l’inséraient dans un fascicule où l’on pouvait voir le visage de M. Steresco.

«Aujourd’hui ça aurait pu être vous», pouvait-on lire sur le dépliant.

«Dans la majorité des cas, les gens pleurent, sympathisent avec la victime qui est devant eux», a ajouté Frédéric St-Jacques, qui est convaincu que les automobilistes sortent transformés de l’expérience.

Il s’agissait que la 4e édition de l’opération qui, visiblement, porte ses fruits.