Je suis allée à une conférence il y a de cela quelques semaines, où on nous a annoncé qu’en Chine s’ouvre un comptoir Starbucks toutes les 20 minutes.

Puisque la Chine s’éveille au merveilleux monde du café, je me suis dit qu’avant que le café ne disparaisse définitivement de notre sphère à cause des prix qui monteront, je vais en profiter au maximum. Sans en mettre dans mon bain, je peux inventer des tas de façons de profiter des saveurs douces-amères de ce produit. Je vais l’utiliser en marinade, en poudre avec du sel et du piment et en sauce BBQ. De l’apéro au dessert, quoi.

Alors, allons-y pour du magret de canard mariné au café, posé sur une salade de poires, où on retrouve aussi du café dans la vinaigrette. Puis un dessert au café, évidemment. Une mousse me paraît tout indiquée. Le café est souvent utilisé pour parfumer les desserts au chocolat, mais nous préférons trouver un puissant goût de café dans notre cuillère, avec un fond de caramel. Ce caramel pourrait aussi servir de sauce pour un brownie, une glace à la vanille ou une belle tartine de pain frais.

Et profitez bien de votre café, tant qu’il en reste.

Magret de canard au café sur poires

Photo courtoisie

Des saveurs fortes et délicates s’entremêlent pour notre plus grand plaisir. Rien que du bonheur à chaque bouchée.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Repos : 45 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de café espresso chaud

125 ml (½ tasse) de ketchup

3 gousses d’ail écrasées

2 c. à s. de sauce Worcestershire

2 magrets de canard

1 c. à s. de café espresso moulu

1 c. à s. de vinaigre de poire

2 c. à s. d’huile végétale

1 bouquet de feuilles d’épinards

2 grosses poires, en tranches fines

6 gros radis, en tranches fines

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand plat profond, mélanger le café, le ketchup, l’ail, la sauce Worcestershire et une pincée de sel et de poivre. Ajouter les magrets, couvrir et laisser reposer 45 minutes, en les retournant deux fois.

2. Égoutter les magrets sur du papier absorbant.

3. Dans une casserole, verser la marinade. Porter à ébullition. Incorporer le café moulu et mélanger. Cuire à feu doux 5 minutes. Retirer du feu. Incorporer le vinaigre de poire et l’huile. Verser dans un bol pour refroidir.

4. Faire chauffer un grand poêlon. Ajouter les magrets côté peau et cuire à feu moyen environ 7 minutes. Retourner les magrets et cuire 3 minutes. Transférer les magrets sur une planche. Saler et poivrer.

5. Dans un grand bol, mélanger les feuilles d’épinards, les poires, les radis et la moitié de la vinaigrette. Saler et poivrer généreusement.

6. Découper les magrets en tranches fines. Servir avec la salade de poires et le reste de la sauce en accompagnement.

Petits pots de mousse au café

Photo courtoisie

La texture crémeuse de cette délicieuse mousse offre un beau contraste entre le goût plein et fort du café et la sauce au caramel nichée au fond du bol.

Portions : 4

Préparation : 25 minutes

Refroidissement : 30 minutes

Ingrédients

♦ Sauce caramel

125 ml (½ tasse) d’eau

250 ml (1 tasse) de sucre blanc

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter

½ c. à t. d’extrait de vanille

1 c. à s. de café moulu (lyophilisé)

♦ Mousse

500 ml (2 tasses) de crème à fouetter

3 c. à s. de café en poudre (lyophilisé)

2 c. à s. de sucre à glacer

60 g (2 oz) de chocolat blanc, fondu

1 pincée de sel

Méthode

1. Dans une casserole, verser l’eau et le sucre. Porter à ébullition en remuant lentement la casserole jusqu’à ce que le sucre soit dissous et que la couleur ambrée foncée se soit développée. Retirer du feu. Ajouter la crème lentement, en remuant à la cuillère de bois. Incorporer la vanille et le café. Laisser refroidir complètement (au moins 30 minutes).

2. Dans un bol, au fouet électrique, battre la crème, le café et le sucre à glacer jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous. Incorporer le chocolat blanc fondu et le sel. Continuer de battre jusqu’à ce qu’ils forment des pics fermes.

3. Verser un fond de caramel dans des petits bols. Transférer la mousse au café dans une poche à pâtisserie munie d’une douille.

4. Répartir la mousse au café dans les bols. Saupoudrer d’un peu de café moulu et servir immédiatement.