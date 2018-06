Luke Evans à Montréal

Selon le magazine Variety, Adam Sandler et Jennifer Aniston cherchaient depuis longtemps un nouveau projet qui leur permettrait de retravailler ensemble. Les deux populaires comédiens s’étaient partagé la vedette de la comédie romantique Méchant Menteur (Just Go with It), qui avait connu un beau succès en 2011 (215 M$ au box-office mondial).