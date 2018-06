Metro bonifie son offre d’épicerie en ligne en attendant Amazon

En attendant l’arrivée de Whole Foods d’Amazon au Québec, Metro continue de bonifier son offre d’épicerie en ligne alors que ses ventes par le web ont progressé de 600 % depuis un an.

Selon l’épicier québécois, les ventes en ligne ont progressé de façon importante depuis un an. « On observe une croissance importante, soit six fois plus qu’il y a un an, où nous avions trois succursales en activité », a précisé sa porte-parole.