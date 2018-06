Mike Soroka sublime à son retour au jeu

Le jeune lanceur canadien Mike Soroka a été tout simplement étincelant à son retour au jeu, mercredi après-midi à Atlanta, alors qu’il a perdu son match sans point ni coup sûr en septième manche. Il a tout de même mené les Braves à une victoire de 2-0 contre les Mets de New York.

Soroka (2-1), un Albertain de 20 ans, a été réinséré dans la formation de la Géorgie un mois après que son nom ait été placé sur la liste des joueurs blessés en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Le droitier a été magistral sur la butte, lui qui n’a accordé qu’un coup sûr et un but sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Michael Conforto a brisé le rêve de Soroka en frappant un roulant à la droite du joueur d’arrêt-court Dansby Swanson. Conforto a battu de vitesse le relais de Swanson vers le premier but.

Son vis-à-vis Jacob deGrom (4-2) a également connu un fort match en accordant qu’un point en sept tours au bâton. Il a éparpillé sept coups sûrs et retiré sept frappeurs sur des prises.

Freddie Freeman a produit les deux points des Braves. En quatrième, il a poussé Swanson à la plaque à l’aide d’un simple. Ce dernier avait atteint les sentiers à l’aide d’un double.

Au cours du huitième assaut, Freeman a doublé l’avance des siens en expédiant le tir de Jerry Blevins par-dessus la clôture du champ centre. Il s’agissait de son 14e circuit de la saison.

Arodys Vizcaino a joué avec le feu en neuvième en allouant un but sur balles et un double, mais il a tout de même mérité son 12e sauvetage de la campagne en forçant Jay Bruce à frapper un faible ballon à l’arrêt-court.