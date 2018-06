Mon fils semble soucieux sans raison

Mon fils de 13 ans a mal vécu son passage du primaire au secondaire. Sa première année fut difficile, surtout que je l’ai changé de milieu puisque que son père et moi nous nous sommes séparés au même moment. Non seulement ses résultats scolaires étaient-ils mitigés, il ne se sentait pas à sa place dans un milieu qui lui semblait hostile. Le début de sa deuxième secondaire s’est mieux effectué, mais depuis janvier, on dirait qu’il régresse. Quand je lui demande s’il a des problèmes à l’école, il me répond « tout va bien ». Mais c’est visible que tout ne va pas bien. Comment parvenir à le faire parler?

Anonyme

Comme vous le voyez, la méthode du « questionnaire » fonctionne mal avec les ados. Vous auriez intérêt à faire une petite enquête auprès de ses professeurs pour vérifier ce qui se passe à l’école, tout comme d’investiguer pour savoir quelles sont ses fréquentations. Et son père, quelle place tient-il dans le vie de votre garçon? Souvent à l’adolescence, surtout pour un garçon, la nécessité de la présence du père se fait plus pressante. Une chose est certaine, il faut redoubler de vigilance pour ne pas perdre le fil de la vie de votre garçon.