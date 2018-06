Montréal investira 25 M$ pour dédommager ses commerçants

Montréal investira 25 M$ d’ici 2022 pour dédommager ses commerçants touchés durement par les travaux, notamment sur les rues Bishop, Sainte-Catherine et Saint-Denis.

Le programme d’aide financière volontaire, rétroactif au 1er janvier 2016, permettra aux commerçants d’obtenir une aide financière de près de 30 000 $ par année.

La Ville souhaite que le programme de compensation soit effectif à partir de l’automne.

Les commerçants qui souhaitent obtenir un dédommagement devront d’abord fournir des états financiers vérifiés. La Ville est prête à leur fournir 1000 $ pour réaliser cette première étape.

Les commerçants devront ensuite assumer le premier 15 % de leur chiffre d’affaires qu’ils ont perdu sur leur marge brute. Ensuite la Ville est prête à les dédommager jusqu’à la hauteur de 30 000 $ pour les pertes excédentaires.

Les commerces admissibles au programme sont ceux situés sur des artères avec des travaux souterrains qui durent depuis plus de six mois, ou ceux situés sur des artères de la Ville et de la STM en chantier depuis plus de trois ans.

La mairesse de Montréal Valérie Plante présente mercredi son très attendu plan d’action pour le commerce, composé de 33 actions réparties en 4 axes et doté d’un budget total de 74 M$ sur quatre ans.