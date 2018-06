P.K. Subban n’est pas à échanger, selon David Poile

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a indiqué que le défenseur P.K. Subban ne sera pas échangé en dépit des récentes spéculations dans le monde du hockey.

«Vous voyez quelques messages sur Twitter, mais ça n’arrivera pas, a déclaré le DG au site The Athletic. Personne ne m’a appelé à son sujet. Il a très bien joué et c’est vraiment un excellent hockeyeur. Il fait partie des trois candidats à l’obtention du trophée Norris et je ne sais pas réellement d’où viennent ces rumeurs.»

Subban a récolté 16 buts et 43 mentions d’aide pour 59 points en 82 rencontres lors de la dernière campagne, ajoutant neuf points en 13 matchs éliminatoires. Pour le Norris, il est en lutte avec Drew Doughty et Victor Hedman, respectivement des Kings de Los Angeles et du Lightning de Tampa Bay.