Profiter du soleil, même au bureau

Avec l’arrivée de l’été, il est de plus en plus difficile de se faire à l’idée de passer ses journées cloisonnées au bureau. Mais qui a dit qu’on ne pouvait pas profiter des rayons du soleil, même quand on travaille ?

Voici quelques astuces pour profiter des beaux jours, même quand on travaille à l’intérieur.

Prendre le lunch à l’extérieur

Si vous avez une réunion à l’horaire, suggérez de faire celle-ci à l’extérieur. Cela risque de susciter l’enthousiasme de vos collègues et sera bénéfique pour le moral des troupes. Autrement, profitez de votre heure de lunch pour faire une promenade. Il suffit de quelques minutes au soleil pour se sentir revigoré.

Trier vos priorités

Tout le monde est en vacances et c’est vous qui êtes responsable de gérer tous les dossiers laissés en suspens ? Occupez-vous des dossiers nécessitant que vous soyez à votre bureau en priorité. Ainsi, vous aurez la possibilité de faire le

reste en télétravail à l’extérieur même si vous n’avez pas terminé votre journée.

Aménager votre environnement Aménagez votre environnement de façon à ce que vous vous sentiez à l’extérieur, en garnissant votre bureau de fleurs ou en demandant à travailler plus près de la fenêtre, par exemple. Selon une étude de la firme Human Spaces Report, les salariés travaillant dans des bureaux dotés d’éléments naturels augmentent leur sentiment de bien-être de 13 % et leur productivité de 8 %.