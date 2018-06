Réponse au soleil

« La pluie qu’il y a eu ou qu’il y a eue », demande le soleil de mardi. Les participes passés des verbes impersonnels sont invariables. Pleuvoir, venter, falloir ne s’emploient qu’à la troisième personne du singulier avec le pronom il, qui ne désigne rien ni personne. Ex. : Les efforts qu’il a fallu pour arriver à ce résultat. Le verbe avoir précédé de y (y avoir) est considéré comme un verbe impersonnel. Ex. : La pluie qu’il y a eu a causé des inondations. Retombons sur terre : « Je me suis dit ou je me suis dite », demande Andrée B. Quand « se dire » signifie « se dire à soi-même », le participe passé dit demeure invariable puisqu’il n’y a pas d’objet direct devant le verbe. Ex. : Elle s’est dit qu’elle devrait changer de décor. Mais quand « se dire » a plutôt le sens de « se prétendre, se présenter comme, », le pronom personnel se devient un complément direct avec lequel s’accorde le participe passé dit. Ex. : Elle s’est dite fatiguée.