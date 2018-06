Sa voiture tombe dans un nid-de-poule géant

Un camelot du Journal de Montréal a eu la surprise de sa vie alors que son véhicule utilitaire sport est tombé dans un immense nid-de-poule à St-Jérôme.

Maurice Durand, 67 ans, et sa femme Sonya Gamache, 54 ans, ont eu toute une frousse en circulant à bord de leur voiture vers 4 heures mercredi matin alors qu’il allait livrer Le Journal. M. Durand a vu que la chaussée était inondée en face du Parc du Domaine. Il a continué à rouler pour finir par tomber dans un immense nid-de-poule. « J'ai eu peur en titi et ma femme aussi. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir un trou là aussi profond. En tout cas, ça surprend », lance Maurice Durand.

Heureusement, le couple s'en est sorti indemne. Leur véhicule a été remorqué.

Monsieur Durand soutient qu'un inspecteur de la Ville lui aurait dit qu'il avait demandé aux travaux publics de mettre des barrières autour du trou.

courtoisie

Ce dernier veut poursuivre la Ville afin de se faire dédommager.

Malchanceux

Comme il possédait une autre voiture, il a pu poursuivre la livraison de ses Journaux. Cependant, comble de malheur, il a eu des problèmes mécaniques sur son autre voiture. Ses deux véhicules sont donc au garage. « ça se peux-tu une journée comme ça », questionne M. Durand.

Bris d'aqueduc

Ce serait un bris d'aqueduc survenu vers minuit qui serait à l'origine du nid-de-poule selon Michel Therrien, directeur de communications à la ville de Saint-Jérôme. Cette dernière soutient avoir balisé le nid-de-poule géant, mais que la balise a été percutée par une autre voiture.

Les travaux ont été effectués ce matin et la rue a été rouverte vers 14h mercredi.