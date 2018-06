Sorties spécial papa : sport, rhum et voiture!

Pour souligner la fête des Pères en grand, j’ai décidé vous de sortir des sentiers battus en explorant les alentours de la ville. Je vous garde aussi en réserve les bons vieux classiques: sport, voiture, nourriture et spiritueux. Voici donc quatre sorties spéciales à faire en famille, mais surtout pour faire plaisir à papa.

BOIRE: le nouveau rhum pour amateurs

courtoisie

Mon père est un grand amateur de rhum. Du plus loin que je me souvienne, chaque occasion spéciale était soulignée par un bon verre de Barbancourt (rhum haïtien) sur glace. Enfin, pour les papas qui aiment collectionner les spiritueux, la marque de rhum haute gamme BACARDÍ vient tout juste de lancer ses deux nouvelles bouteilles BACARDÍ Gran Reserva 10 et BACARDÍ Añejo Cuatro. Les deux rhums se distinguent par le goût, l’âge et la couleur, mais se dégustent tous dans le cocktail préféré de votre héros de famille. Coup de cœur pour les notes de poire, de melon tropical, de vanille, de chêne et de banane qui composent le Gran Reserva 10. Ne trouvez-vous pas que le rhum rappelle les vacances, la chaleur et la mer? (Disponibles à la SAQ de 28 à 44,95 dollars)

MANGER : la Grande Gourmandise accueille les papas gratuitement

courtoisie

Ce dimanche, le festival Grande Gourmandise accueillera tous les papas gratuitement, mais cette huitième édition débutera dès demain, au Centre Urbain, à Boucherville. Même en banlieue, il y a de l’action! Cette foire culinaire met en vedette des produits locaux tels que les aliments biologiques, végétariens, sans gluten et même sans allergènes. Plusieurs activités sont prévues au programme, tels que la terrasse gourmande, des concerts, le cellier-salon des vins, la compétition barbecue amateurs et même une classe de yoga en plein air avec Bikram Yoga. Tous les profits du festival iront à l’organisme le Fonds Jeune GG. (1570 rue Ampère, Boucherville)

SORTIR : ICAR Mirabel

courtoisie

Si papa est à la recherche de sensations fortes, rendez-vous au complexe ICAR Mirabel, situé à vingt minutes de Montréal. Plusieurs expériences uniques sont offertes, tels que le pilotage de supercars, de voitures de rallye et de Mustang GT et même des tours d’hélicoptère. De plus, s’ajoute dix simulateurs de course D-BOX et un simulateur de chute libre extérieur pour tous. ICAR Mirabel offre aussi la possibilité d’y passer la journée en famille en mettant à votre disposition bar, bistro, restaurant, terrasse, et plusieurs salles de réunions. Chouette, non ?! (12800 Boulevard Henri Fabre, Mirabel)

SPORT : vivre la fièvre du foot!

courtoisie

Pour se mettre dans l’ambiance de la Coupe du monde de football, ce dimanche, aura lieu le tournoi de soccer de l’initiative GOAL, au Stade Percival-Molson. Au profit des organismes de bienfaisance locaux, le tournoi aura lieu à l’extérieur, durant toute la journée, pendant que deux matchs de la Coupe du monde seront diffusés sur écrans géants, soit le Mexique contre l’Allemagne et la Suisse contre le Brésil. Aussi, plusieurs kiosques seront sur place : nourriture, boissons, smoothies, tatouage, un stand Lululemon, coupes de cheveux gratuites, station d’activation du jeu vidéo EA, boutique d’articles de soccer et la présence des supporteurs de 1642. La journée sera animée par les animateurs Patrick Langlois et Jason Rockman et d’autres célébrités du sport comme Evan Bush et John Bowman seront présents dans les estrades, pour encourager les différentes équipes. (475 Avenue des Pins, Montréal)