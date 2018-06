Un immense festival de bouffe de rue asiatique débarque à Montréal cet été

L’été à Montréal c’est impossible de s’ennuyer. Les festivals occupent tous les coins de la ville. Que ce soit un festival de musique, d’arts ou de bouffe, il y en a pour tous les goûts!

L’un des évènements les plus attendus de l’été 2018 est sans aucun doute la deuxième édition du Marché de nuit asiatique.

Organisé par Foodfest MTL, ce marché de nuit a été un réel succès lors de la première édition l’an dernier au Village au Pied-du-Courant. Cette année, le concept de grand marché de bouffe asiatique revient, mais dans un lieu différent afin d'accueillir un maximum de foodies.

C’est du côté ouest du pont Jacques-Cartier, plus précisément au quai de l’Horloge dans le Vieux-Port, que le marché prendra place le 17, 18 et 19 août prochain.

Au programme, de la bouffe et encore de la bouffe! Plus de 60 restaurants seront sur place pour vous offrir leur spécialité asiatique. Ce sera l’occasion de manger ce que vous préférez ou encore découvrir des nouveautés et sortir de votre zone de confort.

Les prix de la nourriture seront très doux alors que les restaurants serviront des plats qui coûteront seulement entre 3 et 5 $. Il y aura aussi des mets dits «premium» à 7 $ ou 8 $.

Foodfest MTL a commencé à dévoiler sur Facebook les différents restaurateurs ayant répondu à l’appel. Pour l’instant, le EAST sera là avec ses fameux baos buns, le Yoko Cheesecake servira les toutes premières tartelettes japonaises au fromage à Montréal, les dumplings de Qing hua seront aussi de la partie et ainsi de suite. Chaque jour, un nouveau restaurateur sera dévoilé.

Marché de nuit

17, 18 et 19 août 2018

Quai de l’Horloge

