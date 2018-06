Un nombre élevé de tournages à Québec

Cet été, deux comédies, une série jeunesse et un film seront en grande partie ou entièrement tournés dans la capitale. Il est plutôt rare d’avoir autant de projets de fiction tournés à Québec, signe que les efforts pour attirer les tournages ici dans les dernières années portent leurs fruits.

Québec accueillera Rémy Girard, Gilbert Sicotte et Andrée Lachapelle pour le tournage du troisième long métrage de Louise Archambault (Gabrielle), qui se déroulera en grande partie dans la forêt Montmorency. Intitulé Il pleuvait des oiseaux, le film raconte la vie de trois ermites âgés qui vivent en forêt.

L’émission de sketches lol :-), diffusée à TVA, tournera durant 32 jours à Québec, d’août à octobre. La nouvelle comédie dramatique de Réal Bossé, File d’attente, destinée à Unis TV, verra l’entièreté de ses 13 épisodes tournée dans la capitale, dès le 17 juin, durant 26 jours. Cette série d’envergure engagera pas moins de 360 figurants et 50 comédiens.

« C’est très bon. Ça fait neuf ans que je suis ici et je peux dire que c’est un des meilleurs étés pour les tournages de fiction », a commenté la conseillère en cinéma et télévision du Bureau des grands événements de la Ville de Québec, Geneviève Doré.

La Ville redouble d’efforts chaque année pour attirer les tournages à Québec, avec diverses mesures d’aide en place depuis 2010. Depuis 2015, la Ville offre du soutien dans les phases de production des projets télé et cinéma.

« L’été est encore plus rempli que l’an dernier. On sent une effervescence », ajoute Mme Doré.