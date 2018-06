20 films qui ont 20 ans cette année

Difficile de croire que certains des films de la présente liste comptent déjà deux décennies au compteur.

Vous rappelez-vous la dernière fois que vous les avez regardés? C’était sur un lecteur DVD? Ou même un magnétoscope?

Peut-être les avez-vous loués au Club vidéo! Vous vous rappelez ces magasins?

Voici notre sélection de 20 films qui vous feront dire «Déjà 20 ans que c’est sorti?» Hé oui!

(N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'autres films sortis la même année dans les commentaires.)

Le Dîner de cons

L’expression un « dîner de cons » est même devenu un cliché journalistique tellement le personnage de Jacques Villeret a marqué la comédie française. Et que dire des répliques?

- Il s’appelle Juste Leblanc.

- Ah bon, il n’a pas de prénom ?

- Je viens de vous le dire Juste Leblanc... Votre prénom c’est François, c’est juste ? Eh bien lui c’est pareil, c’est Juste.

Les Boys 2

Même si ce deuxième de la série compte moins de phrases-cultes que le premier Boys sorti l’année d’avant, on se remémore encore de Fernand quand il parle de « Chamonix ».

C’t à ton tour Laura Cadieux

Encore un « success story » qui a entraîné des suites et même la création d’une série télé. Il ne faudrait pas oublier que l’œuvre à la base du film de Denise Filiatrault est un roman de Michel Tremblay.

Le violon rouge

Tout comme le violon dans le film, ce film signé François Girard a fait le tour du monde en plus de remporter de nombreux prix tels que l’Oscar de la meilleure musique de film, le Jutra du meilleur film québécois de l'année, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Ainsi que le Golden Globe pour le meilleur film en langue étrangère.

The Big Lebowski

Les frères Coen ne croyaient sans doute pas créer un personnage mythique de la culture populaire américaine avec ce film. Mais le dude fait même l’objet d’un festival à Louisville au Kentucky : le Lebowski Fest.

Blade

Le film a connu deux « bandes sonores ». Une avec les pièces de Mark Isham écrites spécialement pour le film et une autre regroupant des pièces inspirées par le film, dont le remix de Confusion de New Order.

Fourmiz

Dans la version originale anglaise (Antz), on peut entendre les voix de Woody Allen, Sharon Stone, Gene Hackman et Sylvester Stallone. Pas mal pour un film de « bébittes ».

Il faut sauver le soldat Ryan

Après avoir réalisé La liste de Schindler, Spielberg proposait cet autre classique du cinéma relatant des actes de bravoure de la Deuxième Guerre mondiale.

Pleasantville

Des jumeaux catapultés dans la quiétude d’un sitcom des États-Unis durant les années 50 qui viennent chambarder un petit village typique de l’Amérique puritaine... Ça peut juste bien tourner. Ou pas.

Rushmore

Peut-être pas le film qui a fracassé des records au Box-Office, mais Rushmore continue d’aller chercher des légions de fans. Souvent qualifié de film d’ados, son ton s’apparente très peu aux autres comédies du genre. À voir ou à revoir.

Studio 54

Belle épopée dans ce temple du disco et de la cocaïne qu’était l’incontournable discothèque Studio 54 à New York. Le film nous donne droit d’ailleurs à caméo de l’actuel président américain... Oui, oui : Donald Trump!

The Truman Show

Avant l’omniprésence des médias sociaux dans nos vies, ce film de Peter Weir décrivait déjà une fascination pour la surexposition médiatique.

Une nuit au Roxbury

Impossible de penser à ce film sans faire les pas de danse de Steve et Doug en chantant à tue-tête «WHAT IS LOVE?!».

Babe, le cochon dans la ville

Vingt ans plus tard, on est rendu avec des poules dans Rosemont. Doit-on y voir l’influence de Babe, le cochonnet qui parcourt la grande ville?

Armageddon

Peut-être vous souvenez-vous davantage du classique d’Aerosmith Don’t want to miss a thing sur la trame sonore que du film lui-même. Mais le film avait tout de même attiré beaucoup de cinéphiles qui n’ont sans doute pas porté attention aux mauvaises critiques de l’époque.

There’s something about Mary

Qui ne se souvient pas de la célèbre scène du « gel » dans les cheveux? Pourtant, Ben Stiller n’était pas du tout convaincu du potentiel comique de celle-ci... La popularité du film et de cette scène d’anthologie a prouvé qu’il avait tort. C’est pas grave Ben. Ça arrive aux meilleurs de douter.

Taxi

Même si on dénote dans Taxi des qualités cinématographiques dans certaines prises de vues époustouflantes, est-ce que c’était nécessaire de faire 5 films de la même série? (Et on pourrait discuter de l’originalité de reprendre de Misirlou de Dick Dale après que tout le monde l’ait découverte dans Pulp Fiction 4 ans avant...)

The Wedding Singer

Déjà dans les années 90, la nostalgie des hits des années 80 faisait des ravages. 20 ans après la sortie du film mettant en vedette Adam Sandler, certains groupes qui interprètent des pièces du film tels que Culture Club, A Flock of Seagulls, Hall and Oates font encore des tournées.

Patch Adams

Certes, le film laisse un drôle d’effet quand on connaît la fin tragique qu’a connu Robin Williams qui joue le personnage titre. Toutefois, il ne faudrait pas s’en priver pour autant.

BASEket Ball

Les deux créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone tiennent ici la vedette dans cette comédie sportive disjonctée bien à l’image de leurs dessins animés. Et ce, même s’ils n’en sont pas les scénaristes.