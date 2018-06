RINGUET, Roger



À l'aube de ses 86 ans, Roger Ringuet est décédé paisiblement le 1er juin 2018.Outre sa très chère épouse, Françoise Drouin, et les enfants de celle-ci, il laisse dans le deuil ses frères et soeur, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 15 juin 2018 de 14h à 17h. Suivra une liturgie de la Parole en sa mémoire ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.