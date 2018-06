LÉTOURNEAU GASCON, Cécile



Au Pavillon d'Argenteuil, à Lachute, le 11 juin 2018, est décédée à l'âge 93 ans, Mme Cécile Gascon, épouse de feu M. Théodore Létourneau.Prédécédée par ses enfants Gérard et Monique, elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Réal et Louise (feu Luc Doucet), ses dix petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, Liliane Labrèque, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 11h au450-562-4114 www.salonrolandmenard.netOuverture du salon vendredi à compter de 9h.