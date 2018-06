6 bars où sortir avec votre gang de filles à Montréal

Vous êtes toujours en train de vous demander où sortir avec votre gang de filles à Montréal? Vous n’êtes pas seule.

Ça semble être l’une des questions existentielles que les gens se posent chaque semaine.

Eh bien Silo 57 vient à votre rescousse et vous propose six endroits où il fait bon sortir entre filles le week-end (ou la semaine, c’est comme vous voulez!).



1. Sunset Montréal

Le Sunset est un resto-bar situé dans le Vieux-Montréal où vous pourrez boire un verre en mangeant tout plein de bonnes huîtres en compagnie de votre gang de filles. La banquette aux couleurs pastels semble être l’endroit idéal pour passer la soirée à jaser et prendre quelques photos!

131 rue de la Commune Ouest

2. Bar Pamplemousse

Si votre gang et vous êtes plus du type bières que vins, le nouveau bar Pamplemousse est l’endroit tout indiqué pour votre soirée de filles. L’établissement du boulevard Saint-Laurent sert de bonnes bières artisanales et l’ambiance est intime et chaleureuse.

1579 boulevard Saint-Laurent

3. Bord’Elle

Pour une sortie des plus festives, direction le Bord’Elle! L’établissement au style burlesque est définitivement prêt à accueillir une gang de filles qui ont l’intention de danser toute la nuit! Si jamais c’est pour le 5 à 7, l’endroit offre, les jeudis seulement, les huîtres à 1$, la bière en fût à 5$ et le vin, des hors-d’œuvre ainsi que des cocktails à 7$ seulement.

390 rue Saint-Jacques Ouest



4. Buvette chez Simone

Si votre plan est de sortir un soir de semaine entre filles, la Buvette chez Simone est un excellent choix. Pourquoi? Tout simplement, car vous pourrez boire du bon vin sans avoir mal à la tête le lendemain, puisque l’établissement sert d’excellents vins nature!

4869 avenue du Parc



5. Nhậu Bar

Après un délicieux repas au Hà dans le Vieux-Montréal, votre gang et vous n’aurez qu’à descendre au sous-sol pour poursuivre la soirée dans le magnifique bar caché Nhậu Bar. L’ambiance y est festive, mais chaleureuse, et les cocktails à se jeter par terre.

600 rue William

6. Bar Henrietta

Un autre endroit hyper beau du Mile-End où aller boire du vin nature en bonne compagnie. Contrairement à d’autres établissements listés plus haut, le Henrietta est un bon endroit où jaser autour de quelques plats de bouffe à partager. L’ambiance est assez relaxe.

115 avenue Laurier Ouest

