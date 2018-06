6 boutiques où trouver des cadeaux «pas plates» à offrir à votre père selon sa personnalité

Arrêtez tout ce que vous faites. Dimanche, c’est la fête des Pères. Si vous n’avez pas pensé à une idée de cadeau pour souligner cette journée spéciale, pas de panique!

Oubliez le Canadian Tire, il existe quelques boutiques où faire des trouvailles pour faire plaisir à votre papa!

Voici donc 6 boutiques où faire un pit stop avant votre brunch ce dimanche!

1. Pour le père qui trippe sur les objets «faits ici»

Allez chez C’est beau!

Une publication partagée par Les Minettes (@les.minettes) le 9 Avril 2018 à 7 :36 PDT

Pas besoin d’aller bien loin pour trouver un cadeau unique à votre père! La boutique C’est beau, situé sur l’avenue Mont-Royal, offre une panoplie d’objets faits par des artisans locaux. Si votre père aime encourager l’économie locale, c’est l'endroit parfait où lui trouver un petit quelque chose!

1556 avenue du Mont-Royal Est

2. Pour le père qui aime être «flawless»

Allez à la boutique Frank and Oak

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 29 Mai 2018 à 9 :52 PDT

La compagnie montréalaise Frank and Oak n’a plus besoin de présentation. Ici, vous y trouverez de belles chemises, des pulls, des t-shirts, des cravates... brefs, tout ce dont votre père a besoin pour être flawless au travail comme à la maison. Des cartes-cadeaux sont aussi disponibles si vous avez peur de ne pas acheter un morceau qui lui plaît.

Plusieurs succursales

3. Pour le père qui aime prendre un verre

Allez au dépanneur Peluso

Une publication partagée par Sébastien Benoit (@sebbenoit72) le 30 Mars 2016 à 8 :43 PDT

Votre père aime bien siroter une bière le samedi après-midi sur la terrasse de la maison familiale? Pourquoi ne pas lui offrir une belle sélection de bières de microbrasserie? Un arrêt au Peluso s’impose afin de trouver des produits qui proviennent des quatre coins de la province.

2500 rue Rachel

4. Pour le père «Martha Stewart»

Allez à la boutique Baltic Club

Une publication partagée par Baltic Club (@thebalticclub) le 17 Févr. 2018 à 9 :08 PST

Votre père aime la déco et les objets design? La boutique Baltic Club devrait abriter quelques belles options de cadeaux pour lui. Vous y trouverez de beaux calendriers, des affiches magnifiques et des objets pour la vie quotidienne.

5752 boul. Saint-Laurent et aussi sur l'avenue Mont-Royal

5. Pour le père «qui a tout»

Allez chez le Clark Street Mercantile

Une publication partagée par Clark Street Mercantile (@mercantilemtl) le 30 Déc. 2017 à 6 :55 PST

Pas facile de trouver un petit quelque chose à quelqu’un «qui a tout»! Si votre père est du genre à s’acheter tout ce dont il a besoin avant même d’en avoir réellement besoin, rendez-vous à la boutique Clark Street Mercantile dans le Mile-End. Vous y trouverez de beaux magazines, des vêtements, des objets déco... Bref, tout ce dont il n’a pas vraiment besoin, mais qui pourra lui faire réellement plaisir!

5200 rue Clark

6. Pour le père «trippeux» de musique

Allez à la boutique Aux 33 tours

Une publication partagée par Ali (@inayali) le 24 Déc. 2017 à 7 :53 PST

Si votre père aime la musique, pas besoin de faire le tour de la ville! L’iconique boutique Aux 33 tours aura certainement les nouveaux vinyles dont il rêve!

1373 avenue du Mont-Royal Est

