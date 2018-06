FORGET (Gauthier), Cécile



À Morin-Heights, le 11 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Cécile Forget, épouse de feu M. Raymond Gauthier.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Francine), sa petite-fille Geneviève (Patrice), ses arrière-petites-filles Charlie-Rose et Romy, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin 2018 à 15h30 en l'église de St-Sauveur, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église à compter de 15h pour recevoir vos condoléances.MAISON FUNÉRAIRE TRUDEL