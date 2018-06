LAPIERRE, Robert



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Bob (Robert) Lapierre, 82 ans, survenu à Montréal, le 8 juin 2018, fils de feu Thomas Lapierre et feu Pearl Bobo.Outre sa compagne de longue date et épouse, Denise Boucher, il laisse dans le deuil son frère Jean (Annie Wagner), ses enfants Robert (Nathalie Poirier), Lynn et Fabien, sa fille par alliance Danielle Belliveau (André Cinq-Mars), ses petits-enfants Gabriel, Dominique, Maxime, Zoë, Chany, Liam, Alexis, Olivier, Anne-Marie, Aurélia, Martin, Sandrine et un arrière-petit-fils Elliott Lapierre, né le 9 juin 2018.Afin de respecter les souhaits du défunt, il n'y aura pas de service funéraire ou d'exposition.La mise en terre aura lieu le mercredi 20 juin 2018 à 14h au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal QC H3V 1E7.