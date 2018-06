Agenda du week-end

Les Rendez-vous des arts métissés

Jusqu’à dimanche, à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal, plus de 50 artistes partageront leurs connaissances et leur amour du monde autochtone. Il y aura des démonstrations de danse, des chants de gorge, la création d’œuvres d’art, des spectacles de musique, etc. C’est vendredi, de 10 h à 21 h, samedi, de midi à 20 h 30 et dimanche, de midi à 18 h. Gratuit.

Festival Folk de Montréal sur le canal

Photo tirée de festivalfolkmontreal.com

Jusqu’à dimanche, à l’esplanade du Centenaire, au bar de Courcelle et à l’annexe St-Ambroise, le Festival Folk propose des spectacles de musique, de la bouffe, des bières locales et plus encore. On pourra entendre Catherine Leduc, AHI, Plants and Animals, Mandolin Orange, les Chiens de ruelles et plusieurs autres artistes du folk. Danse cajun et danse carrée sont également au programme. Tarif : contribution volontaire, on suggère un laissez-passer de 50 $ pour la journée. Zone famille ouverte vendredi, de 17 h à 19 h, samedi et dimanche, de midi à 19 h

La fête du Solstice à Laval

Samedi, de 16 h à 22 h, la Place Centrale du Centropolis de Laval s’animera grâce à des musiciens, de l’animation de rue et des activités familiales (escalade et mini-golf extérieur, dégustations, etc.). À 20 h, on aura un spectacle. C’est gratuit.

Nocturne du Mac

Photo d'archives, Jérôme Nadeau

Vendredi soir, de 17 h à 21 h, le musée d’art contemporain nous appartient : visite interactive de l’exposition, DJ, atelier de création, bar & bouchées. Tarif : 19 $, gratuit pour les membres du musée.

Bang ! Bang ! au Bain Mathieu

Photo tirée de cirquantique.com

Samedi au Bain Mathieu à 21 h, Cirquantique présente un spectacle qui nous plonge dans le monde envoûtant du cirque et du burlesque. Cinq femmes nous transportent dans l’atmosphère des bordels des années 1920. S’adresse à un public averti.