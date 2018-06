C’est une nouvelle année record pour le Fonds de solidarité FTQ. L’investisseur institutionnel a consacré 1,1 milliard de dollars pour soutenir des entreprises québécoises en 2017-2018, un sommet depuis la crise économique de 2008.

Cette somme représente un bond de 69 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, alors que les investissements en capital de développement dans l’économie du Québec s’étaient élevés, en moyenne, à 653,6 millions $.

En fait, le capital de développement consacré aux sociétés québécoises n’a cessé de croître depuis 2013, passant de 521 millions $ à près du double cette année.

« Ça indique que le Fonds est là quand l’économie va bien, et aussi qu’il est là quand elle va moins bien. Ça fait partie de notre plan stratégique d’être plus présent auprès des entreprises du Québec, et ces chiffres démontrent qu’on l’est », explique en entrevue au Journal le président et chef de la direction du Fonds FTQ, Gaétan Morin.

Maintenir l’équilibre

L’an dernier, 85 sociétés québécoises s’étaient ajoutées au portefeuille du Fonds. Cette année, on est passé à 105. L’année prochaine pourrait à nouveau être marquante, puisque le Fonds FTQ et ses fonds régionaux ont l’intention de continuer à être plus présents ici, selon M. Morin.

Tout est question d’équilibre entre rendements pour les actionnaires et soutien aux entreprises qui souhaitent croître. « Il y a encore de la place pour des compagnies québécoises qui veulent percer le marché », dit-il.

Ces injections de fonds se sont faites autant pour concrétiser des acquisitions que pour effectuer des transferts d’entreprises ou encore pour réaliser des investissements technologiques.

L’actif net du Fonds FTQ s’établissait à 13,7 milliards de dollars au 30 novembre 2017. Les résultats financiers complets de l’exercice financier terminé le 31 mai 2018 et la nouvelle valeur de l’action du Fonds seront dévoilés le 5 juillet.

LES INVESTISSEMENTS DU FONDS DEPUIS 35 ANS