TREMBLAY, Yves



C'est avec regret et chagrin que la famille d'Yves Tremblay annonce son décès survenu le 12 juin 2018, à l'âge de 52 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Daphnée, Nicolas et leur mère Sonia Béland; sa mère Adyne Venne, ses frères et soeur: Jean-Luc, Pierre (Lyse Savard), Josée (Alan Haines) et Sylvie, ainsi que plusieurs autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h au:371, BOUL. L'ANGE -GARDIENL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie suivra à 12h en l'église L'Assomption, 153 Place du Portage, L'Assomption, QC, J5W 3G3.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal.