Coupe Mercedes: Milos Raonic s'impose grâce à son service à Stuttgart

Le Canadien Milos Raonic a vaincu le Hongrois Marton Fucsovics en deux manches de 6-2 et 6-4, jeudi, au deuxième tour de la Coupe Mercedes disputée à Stuttgart, en Allemagne.

Raonic, septième tête de série de la compétition et 35e joueur mondial, s’est une fois de plus imposé grâce à son service dévastateur. Il a notamment réussi 19 as.

Fucsovics, 46e au monde, n’a pas eu une seule occasion de briser le puissant Canadien dans ce match qui a duré 51 minutes. Raonic a pour sa part réalisé trois bris.

Lors des quarts de finale, Raonic sera confronté au Tchèque Tomas Berdych, qui détient le 19e rang mondial. À la ronde précédente, Berdych a battu le Français Benoit Paire en deux manches de 7-6 (3) et 6-4.

Le Suisse Roger Federer demeure le grand favori parmi les inscrits au tournoi de Stuttgart.

Au tournoi Challenger de Nottingham, en Angleterre, Peter Polansky a franchi le deuxième tour en disposant du Français Stéphane Robert en deux manches de 6-3 et 6-4. Il affrontera l’Australien Alex De Minaur lors des quarts de finale. Brayden Schnur est également encore actif dans ce tournoi et doit jouer contre le Britannique Daniel Evans, ce vendredi.