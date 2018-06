Danault contre l’intimidation

« L’intimidation est courante et avec ma conjointe on veut inciter les jeunes à contrer ce problème », a expliqué le numéro 24 du Canadien.

En février dernier, Le Journal annonçait que Philip Danault et sa copine, Marie-Pierre Fortin, s’associaient à la Fondation Jasmin Roy, dont la mission principale est de lutter contre l’intimidation.

Ensemble, ils ont décidé de créer le prix « Équipe étoile de Marie-Pierre et Philip Danault » qui allait être remis à une école des Bois-Francs, le patelin du hockeyeur. Pour gagner, les écoles devaient se démarquer dans le développement des saines habitudes de vies émotionnelles et relationnelles dans le sport de l’activité physique.

L’objectif de 60 minutes d’activité quotidienne pour tous les élèves et la modification d’un parcours d’autobus permettant aux écoliers de marcher davantage pour se rendre à leur école ont aidé l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à remporter la palme de cette année.

Les écoliers avaient également dessiné plusieurs logos du CH à l’entrée de l’école pour souhaiter la bienvenue à celui qui a revendiqué 8 buts et 17 passes pour un total de 25 points en 52 rencontres en 2017-2018.

Lorsque la directrice Sylvie Jobin s’est adressée aux élèves, elle leur a demandé si leur école était parfaite malgré le prix qu’elle venait remporter. Ils ont tous crié que non et face à cette réponse, Mme Jobin a souri puisque ce concours permettait à son école de continuer d’améliorer les saines habitudes de vie des élèves.