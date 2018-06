Début d'une sortie dans l'espace pour installer des caméras HD

Deux astronautes américains ont officiellement démarré leur sortie dans l'espace jeudi pour installer deux caméras haute définition qui permettront de faciliter l'amarrage à la Station spatiale internationale de futurs vaisseaux de transport commerciaux.

Cette sortie a démarré officiellement à 08H06 (12H06 GMT) quand les scaphandres des deux astronautes, Drew Feustel et Ricky Arnold, ont été basculés en mode autonome, selon les images diffusées en direct par la NASA.

Quelques minutes plus tard, les deux hommes ont ouvert le sas et ont pénétré dans le vide spatial. La sortie doit durer 6h30.

L'installation des caméras doit faciliter l'amarrage de deux vaisseaux de transports, l'un fabriqué par Boeing et le second par Space X.

Les deux entreprises privées ont prévu de démarrer le transport régulier d'équipages vers la Station spatiale internationale en 2019.

Ce sera alors la première fois, depuis l'abandon du programme de la navette spatiale en 2011, que les Américains auront de nouveau la capacité de transporter des hommes dans l'espace. Ils dépendront jusque-là des Russes et des leurs Soyouz.

Les nouvelles caméras, installées non loin de l'anneau d'amarrage du module Harmony «vont fournir une vue améliorée pendant la phase finale d'approche et d'amarrage des modules Crew Dragon de SpaceX et Starliner de Boeing», a souligné la NASA dans un communiqué.