Faire sa demande en mariage autour de la lune pour près de 190 millions $

PARIS – Une agence française spécialisée dans l’organisation de demandes en mariage spectaculaires lance une nouvelle prestation: demander la main de sa moitié autour de la Lune, pour la modique somme d’environ 190 millions $.

Dès 2022 les intéressés pourront réserver cette prestation directement sur le site d’ApoteoSurprise.

Sur son site internet, l’agence explique que des entraînements physiques et une formation de 12 semaines seront nécessaires avant de se rendre dans l’espace.

Les participants s’envoleront depuis le Centre spatial Kenndy, en Floride, pour arriver trois jours plus tard en orbite lunaire.

Pendant une trentaine de minutes, toute communication avec la Terre sera impossible et l’organisateur prévoit de diffuser la chanson «Fly Me to the Moon» de Frank Sinatra dans les casques pour permettre au prétendant de faire sa demande en mariage.

Pour immortaliser ce moment, la capsule sera équipée de huit caméras.

Ce voyage d’une semaine sera possible «sous réserve de conditions météorologiques favorables et d'absence d'éruption solaire».