Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : La musique de STONE

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Les deux semaines de spectacles des Francos se termineront ce dimanche avec cet ambitieux spectacle gratuit en hommage aux œuvres de Luc Plamondon, l’auteur de nombreux succès musicaux à travers les années dont J't'aime comme un fou et Le Blues du businessman. Onze artistes féminines dont Safia Nolin, Ariane Moffatt, Klô Pelgag, Betty Bonifassi, Martha Wainwright et Catherine Major interprèteront de nouveaux arrangements de plusieurs classique du prolifique auteur qui a marqué l’univers musical québécois.

*Dimanche soir à 21h à la Place des Festivals

Je sors

Cinéma : Les Incroyables 2 L’adorable famille de superhéros est de retour pour un deuxième film dans lequel le tout puissant papa est maintenant celui qui s’occupe des enfants à la maison. La transition se fait difficilement, surtout lorsqu’un nouveau super-vilain doit être stoppé et que toute la famille doit se réunir à nouveau pour éviter le pire.

*Sorti en salle aujourd’hui

Courtoisie

Musique : Orchestre de Jeux Vidéo

Ce concert de l’ensemble de musiciens montréalais s’attaquant à des trames sonores de jeux vidéo se concentrera exclusivement sur la musique de jeux indépendants. L’orchestre jouera notamment des pièces d’Ori and the Blind Forest, Owlboy, Shovel Knight, Cuphead, Journey et Undertale. L’ensemble à vents à été fondé en 2008.

*Demain soir à 19h30 à la salle Pierre-Mercure, 300 boulevard de Maisonneuve Est

Musique : Rapkeb Allstarz

Courtoisie

Ce grand concert gratuit organisé dans le cadre des Francos satisfera la grande majorité des les amateurs de hip-hop québécois avec des performances des rappeurs Koriass, Rymz, Lary Kidd, Fouki, Joe Rocca et des groupes Alaclair Ensemble, Dead Obies, Taktika et Brown. Tous ces performeurs seront accompagnés pour l’occasion par les musiciens de l’ensemble Urban Science.

*Demain soir à 21h à la place des Festivals

Exposition : En / In Transition

Courtoisie

Cette exposition présentée jusqu’au 17 juin met de l’avant le travail de six photographes de Toronto spécialement réuni pour l’occasion par le commissaire Guy Lafontaine. L’exposition compte des photos de styles drastiquement différents de la part de Matthew Plexman, Frances Patella, Eliza Moore, Lisa Murzin, Philip Jessup et Bob Carnie. *Ce soir jusqu’à 21h, demain et dimanche jusqu’à 17h à la galerie Carte Blanche, 1853 rue Amherst

Théâtre : Encore un scénario catastrophe

Cette soirée bien particulière met en scène les textes de six auteurs dramatiques universitaires qui seront lus par un ensemble de cinq comédiens et accompagnés par de la musique de Rebecca Leclerc et Lou-Adriane Cassidy. L’évènement est organisé par l’organisme Porte-Voix qui vise à produire et présenté des lectures de pièces de théâtre d’étudiants ou d’auteurs nouvellement diplômés.

Courtoisie

*Ce soir à 20h au théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Je reste

Album : Anthems and Icons de Queer Songbook Orchestra

Courtoisie

Cet album est le premier opus studio strictement réalisé par le groupe pop Queer Songbook Orchestra, un ensemble de 12 musiciens de la communauté LGBTQ originaire de Montréal et Toronto. Le groupe notamment connu pour ses réinterprétations de chansons ayant marqués la communauté LGBTQ sera de passage à Montréal pour un concert le 19 juin à 20h30 à la Sala Rossa. *Sorti aujourd’hui

Bande dessinée: Guantanamo Kid

Cette bande dessinée de Jérôme Tubiana et Alexandre Franc raconte l’histoire du jeune Mohammed el Gharani, un adolescent qui tenta d’aller étudier au Pakistan, mais qui se retrouvera plutôt à Guantanamo suite aux 11 septembre 2001. L’adolescent devenu un jeune homme en prison passa sept ans à se faire interrogé et torturé avant d’être finalement libéré en 2009.

*Sorti en librairie le 12 juin

Courtoisie

Film : Avec amour, Simon

Ce film suit les aventures de Simon, un jeune garçon de 17 ans qui cache le fait qu’il est homosexuel. Suite à une entrée anonyme mise en ligne sur le blogue de l’école d’un autre jeune dans la même situation, Simon commence à échanger avec cette personne qui semble le comprendre. Cette chaine de courriel sera cependant découverte et l’adolescent devra sortir du placard malgré lui.

Courtoisie

*Sorti en DVD le 12 juin