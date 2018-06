Le fisc réclame 20 M$ à un millionnaire montréalais

Revenu Québec a pris des mesures pour saisir 20,1 M$ en impôts et taxes impayés par Firoz Patel, un millionnaire montréalais du web qui exploitait des services de paiement en ligne illégaux, accusés de blanchiment d’argent aux États-Unis.

Le fisc a fait geler leurs comptes bancaires et saisi les biens de Firoz Patel, Ferhan Patel et leur compagnie Commerce Mazarine inc. Ils auraient caché pour 34,6 M$ de revenus aux autorités.

Revenu Québec réclame maintenant pas moins de 18,4 M$ seulement à Firoz Patel, accusé aux États-Unis d’avoir transféré des fonds provenant de fraudes, de la distribution de pornographie juvénile et de substances prohibées.

La facture du fisc ne cesse de grimper depuis que Le Journal a commencé à faire état des problèmes des frères Patel en avril. Nous faisions alors état d’une réclamation de «seulement» 10,6 M$ contre Firoz Patel.

Revenu Québec veut aussi saisir pour 1,7 M$ d’actifs de son entreprise Commerce Mazarine.

Le fisc réclame par ailleurs près de 2,4 M$ en impôts et taxe d’accise à l’endroit de son frère Ferhan Patel, impliqué avec lui dans les activités de paiements en ligne.

Le mois dernier, Le Journal rapportait aussi une réclamation de 3,5 M$ contre Nazlin Patel, l’épouse de l’épouse de Firoz Patel. Leur domicile de l’arrondissement Saint-Laurent fait l’objet d’une hypothèque légale du fisc, à qui elle aurait caché des revenus de 6,7 M$.

250 M$ en tranferts

Par l’entremise de leur service de paiements en ligne Payza, Firoz et Ferhan Patel auraient fait transiter pour 250 M$ US de fonds.

Ils auraient également fait transporter 45 M$ en liquide par la compagnie de transport de valeurs Garda, de 2012 à 2018, souligne Revenu Québec.

Garda aurait ensuite déposé une partie de ces fonds dans ses propres comptes bancaires pour les transférer dans d’autres comptes, à la demande de Payza.

«Payza étant une plate-forme de transactions virtuelles, il ne devrait avoir aucune manipulation d’argent comptant dans l’exploitation de cette activité commerciale», mentionne pourtant le fisc dans des documents de cour. Revenu Québec n’a pas voulu dire s’il avait plus d’informations sur la provenance de tous ces billets de banque.

Ferhan Patel a été arrêté à Détroit et est présentement en prison à Washington.

Firoz Patel est à Montréal, même s’il est recherché aux États-Unis sous les mêmes chefs d’accusation que son frère.