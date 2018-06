Lenoir, Lapointe, Brach en lice pour le prix Polaris

Onze albums québécois, dont les premiers opus de Hubert Lenoir, Lydia Képinski et Loud, se sont taillés une place sur la longue liste du prix Polaris qui récompense le meilleur album canadien de l’année.

Six d’entre eux sont l’œuvre d’artistes francophones : Darlène (Hubert Lenoir), Premier juin (Képinsky) et Une année record (Loud) sont accompagnés dans cette liste de quarante candidats par Le silence des troupeaux, de Philippe Brach, La science du cœur, de Pierre Lapointe, et Makanda, de Pierre Kwenders, un opus en quatre langues.

L’album instrumental Dans ma main, de Jean-Michel Blais, a aussi été sélectionné tout comme les disques en anglais Deception Bay, de Milk & Bone, Everything Now, d’Arcade Fire, Queens of the Breakers, des Barr Brothers, et Dirt, de Yamantaka//Sonic Titan.

Cette longue liste a été constituée à partie du vote de journalistes et chroniqueurs musique de partout au pays. Dix albums se frayeront un chemin ensuite sur la courte liste, qui sera dévoilée le 17 juillet.