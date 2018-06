QuoiFaire ce week-end : 8 activités pour profiter de Montréal au maximum

Un autre week-end qui s’annonce beau et chaud est à l’horizon!

Puisque tout le monde veut profiter au maximum de la belle température, voici huit idées d’activités pour un week-end pas plate du tout :



1. Aller au ciné-spa au Bota Bota

Une publication partagée par Bota Bota, spa-sur-l'eau (@botabotamtl) le 8 Mars 2018 à 7 :17 PST

Le célèbre spa sur l’eau de Montréal organise des soirées cinéma au spa et la première a lieu ce vendredi vers 20h30. Le film en vedette sera La passion de Van Gogh et vous pouvez y assister en payant seulement l’accès au bain. Ça risque d’être assez magique de regarder un film dans les spas, avec une magnifique vue sur la ville!

Les détails ici.

2. Déguster un bun glacé gratuit chez PappaRoti

Une publication partagée par PappaRoti Canada Cafe & Bakery (@papparoticanada) le 8 Juin 2018 à 1 :42 PDT

Au lieu de simplement aller à la crèmerie du coin, pourquoi ne pas se rendre au centre-ville pour profiter des buns glacés chez PappaRoti qui seront offerts gratuitement pour célébrer leur arrivée sur le menu! C’est dès 13h samedi que ça se passe.

Les détails ici.



3. Sortir avec ses chums de filles

Une publication partagée par Nhậu Bar (@nhaubar) le 13 Avril 2018 à 2 :00 PDT

Pourquoi ne pas organiser une soirée entre filles comme le ferait MC Toupin? Il n’y a rien de mieux que d’aller manger au restaurant un vendredi soir et sortir avec sa gang de filles. Vous aurez tout le week-end pour vous en remettre ;)

Tous les détails ici.



4. Faire du yoga gratuit au Village-Pied-du-Courant

Une publication partagée par lululemon Montréal (@lululemonmtl) le 13 Juin 2018 à 3 :27 PDT

Chaque dimanche, des cours de yoga sont offerts au Village au Pied-du-Courant. Même pas besoin d’aller bien loin pour se faire aller les chakras les deux pieds dans le sable.

Les détails ici.

5. Aller boire 10L de sangria entre amies à La P’tite Grenouille

Une publication partagée par La P'tite Grenouille MTL (@laptitegrenouillemtl) le 24 Mai 2018 à 1 :05 PDT

Le bar la P’tite Grenouille sur le boulevard Saint-Laurent est en plein festival de la Sangria! Si vous êtes un vrai amateur de ce mélange sucré, vous serez ravis d’apprendre que vous pouvez commander une «piscine» de sangria de 10L. Avertissez vos amis, vous aurez besoin d’être une bonne gang pour boire ça!

Tous les détails ici.



6. Participer au Block Party ÎleSoniq

Une publication partagée par Kirubel Mehari (@tryals) le 10 Juin 2018 à 4 :38 PDT

C’est votre dernier week-end pour profiter des festivités de MURAL. Si jamais vous êtes bien occupés déjà, mais que vous voulez tout de même y aller, LA soirée à ne pas manquer est celle du samedi pour le Block Party ÎleSoniq avec Mat Zo, Dabin, Said The Sky et Robotaki

Tous les détails ici.

7. Assister au show Rapkeb Allstarz aux Francos

Une publication partagée par Alaclair Ensemble (@alaclairensemble) le 8 Juin 2018 à 11 :06 PDT

C’est également le dernier week-end des Francos et la soirée qui fait le plus de bruits actuellement est le grand rassemblement de rappeurs québécois. Le show Rapkeb Allstarz aura lieu samedi à 21h sur la scène Bell. Au programme : Alaclair Ensemble, Lary kidd, Dead Obies, Koriass, Brown, Joe Rocca, etc.

Tous les détails ici.



8. Danser au Piknic Électronik

Une publication partagée par Noé Calvet (@noe.cvt) le 11 Juin 2018 à 11 :14 PDT

Pour les amateurs de musique électronique, les dimanches de l’été ça se passe pas mal toujours au Piknic Électronik! Cette semaine les artistes qui se partageront les deux scènes sont Molly, Traumer, X-Coast, Honeydrip et Louisahhh avec Maëlstrom. Ça va brasser sur l’île Saint-Hélène!

Tous les détails.



Bon week-end!

