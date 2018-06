Prêts à intérêts élevés: Stéphane Le Bouyonnec rompt ses liens avec Techbanx

Le président de la CAQ et candidat dans La Prairie aux élections d’octobre, Stéphane Le Bouyonnec, quittera le C.A. et se départira de ses actions dans Techbanx, une entreprise qui effectue des prêts à intérêts élevés en Ontario.

«Mon implication dans cette entreprise n’est plus compatible avec mon rôle de président de la CAQ et de candidat à la prochaine élection au Québec. Techbanx opère en toute légalité dans plusieurs provinces canadiennes et n’a aucune activité au Québec.

Jeudi matin, notre Bureau d’enquête rapportait que M. Le Bouyonnec préside le C.A. d’une entreprise qui fait, en Ontario, ce qu’elle n’a pas le droit de faire au Québec: des prêts privés à 90% d’intérêt et plus.

Plus de détails à venir