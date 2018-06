Une gardienne acquittée après la mort d’un bébé

Saint-Jérôme | Une gardienne qui était accusée d'homicide involontaire sur un bambin de 11 mois a été acquittée jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme après 7 ans d'enquête et de procédures.

Yolande Bélanger, 63 ans, a éclaté en sanglot en entendant le verdict du juge Gilles Garneau alors que les parents du bébé ont quitté le palais de justice en colère.

Le juge Garneau a expliqué qu'il n'a pas acquitté Mme Bélanger sur un doute raisonnable. Il a spécifié qu'il le faisait sur une certitude absolue à la suite des rapports d'autopsie, des experts en neurologie, des pathologistes et des témoins que la Mme Bélanger n’était pas responsable du décès du petit Loghann.

Le tragique événement est survenu le 4 mai 2011. Mme Bélanger a contacté la maman du petit Loghann un peu avant le dîner pour lui dire que son bébé avait fait une chute et qu'il était en route pour l'hôpital. Au courant de l'après midi, la situation du bambin a dégénéré de plus en plus. Il est décédé à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire vers 18 heures à l'hôpital pour enfants de Montréal.

Madame Bélanger et tous ses proches venues l'appuyer pleuraient de joie. «Ça fait presque 7 ans que je me fais juger partout où je vais. Il était temps que cela finisse. C'est un véritable enfer», a dit Yolande Bélanger.

Les parents de Loghann, Sandra Payeur et Isaac Gauthier étaient dévastés. «C'est difficile à croire. On ne sait pas encore si la Couronne ira en appel, mais nous on a déjà intenté une poursuite au civil. Il n'y a pas de doute raisonnable au civil», a lancé Isaac Gauthier. La maman du petit Loghann était incapable de parler en raison des émotions.

La décision du juge portait entre autre sur le fait que les pathologistes ont mentionné que le bambin avait des hématomes au cerveau de nature accidentelle ou non, et qui datait d'avant le 4 mai 2011 et même bien avant que le petit Loghann se fasse garder à la garderie de Yolande Bélanger. Le petit Loghann fréquantait la garderie de Mme Bélanger depuis à peine trois semaines avant sa mort.

Les pathologistes n’ont pas démontré que l'enfant est décédé à la suite d'un épisode du syndrome du bébé secoué. Le premier a statué que le bambin était mort à la suite d'une infection respiratoire. D'autres experts ont évoqué la possibilité que le bébé soit mort à la suite de procédures médicales. Le resaignement d'une ancienne blessure au cerveau a aussi été évoqué par le neurochirurgien pédiatrique Louis Crevier.

Le juge Gilles Garneau, a écarté le témoignage de l'ambulancier Sylvain Dubrûle qui disait avoir dit à un policier de Mirabel que la mort était douteuse puisque aucun policier de Mirabel ne lui avait parlé selon le juge.

Le juge a également souligné les problèmes d'alcool du papa du petit Loghann, mais il a dit que les témoignages d'Isaac Gauthier et de Sandra Payeur qui soutenaient qu'il souffrait de problème au dos, donc incapable de soulever le petit, étaient crédibles.