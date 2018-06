Voici 7 trucs infaillibles pour trouver LE short en jeans parfait

Quand vient le temps de choisir le short parfait, on est toujours hanté par la même question : pour quel modèle opter?

Intemporel de notre garde-robe estivale, le short en jeans est indémodable. Il existe plusieurs modèles selon la forme, la longueur et la couleur. Il n’est donc pas toujours évident de faire le bon choix pour sa silhouette et ses goûts.

Voici donc 7 trucs et astuces pour trouver le short en jeans parfait pour toi :

1. La coupe

Une publication partagée par V É R O 📷 (@veroo.roy) le 20 Févr. 2018 à 12 :46 PST

La coupe du short est souvent indiquée sur l’étiquette. On va privilégier les shorts évasés dans le bas pour ceux qui ont des cuisses ou des hanches généreuses. Détenir un short qui a une coupe simple et classique est toujours gagnant pour n’importe quelle occasion.

2. La longueur

Une publication partagée par C.☽ (@cindycournoyer) le 1 Déc. 2017 à 5 :47 PST

C’est connu, mais le short en jeans court a pour avantage d’allonger l’allure de vos jambes. Cette année, l’été accueille à bras grands ouverts la tendance du short à longueur mi-cuisse.

3. Les poches

Une publication partagée par LAETICIA (@laeticialavoie) le 17 Janv. 2018 à 4 :17 PST

C'est LE critère à surveiller pour trouver le short parfait, c’est bien les poches. Leur placement et leur taille sont un facteur déterminant. Les poches trop petites ou trop courtes donnent l’impression de fesses énormes alors que les poches trop larges ou trop longues donnent l’effet de fesses plates.

4. La taille

Une publication partagée par Elisabeth Rioux 👙 (@elisabeth.rioux) le 1 Nov. 2017 à 9 :41 PDT

Le short taille haute est le meilleur allié pour ceux qui ont des fesses bombées. Il restructure la silhouette et donnera un effet gainant. Optez pour des shorts taille basse si vous avez un buste plus court car il flattera davantage votre silhouette.

5. Le style

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 28 Janv. 2018 à 1 :25 PST

La liste est longue : classique, déchiré, skort, délavé, à motifs, etc. On favorise les classiques pour un look plus moderne et décontracté. Pour un look tendance, on adore les shorts déchirés ou les motifs.

6. La couleur

Une publication partagée par Noémy Petit (@noemypetit) le 19 Nov. 2017 à 1 :51 PST

Ce critère est plutôt personnel mais il y a des incontournables à détenir. On adore le short bleu en denim classique qui s’agence avec pas mal toute notre garde-robe estivale. On peut aussi choisir un short noir en jean qui fait rapidement passer un ensemble d’été de jour à un de soir. Finalement, un denim bleu pâle ou encore blanc se marie parfaitement avec des hauts de couleurs vives!

7. Le confort avant tout!

Maintenant que vous savez tous ces trucs, il ne faut pas oublier le plus simple mais le plus important: le confort!

Trouvez le short en denim qui vous fait sentir bien, c'est ça l'important.

Maintenant que vous avez tous les outils pour trouver le jeans parfait, voici une petite sélection de shorts en denim qu'on trouve pas mal cute:

38 $, brandymelville.com

30 $, hm.com

49 $, ae.com

70 $, levis.com

55 $, gapcanada.ca

