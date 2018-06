Bilan de fin de session: Lisée garde le cap, malgré les mauvais sondages

Troisième dans les intentions de vote, Jean-François Lisée affirme que le Parti québécois ne changera pas son message pour plaire à l’électorat.

«On ne doit pas changer, a lancé le chef péquiste lors de son bilan de fin de session vendredi. On doit rester vrais et authentiques. Ce qu’on a à proposer aux Québécois, c’est ce qu’on leur dit depuis un an et demi.»

Il fait valoir que le PQ a fait de nombreuses propositions au fil des derniers mois, en plus de rapatrier des souverainistes qui avait quitté le parti, comme Jean-Martin Aussant et Lisette Lapointe. «On ne changera pas. C’est le Québec qu’on veut changer», a-t-il martelé.

Jean-François Lisée a d’ailleurs invité les journalistes à être «patients». Les idées du PQ finiront par résonner chez la population québécoise, estime-t-il.

Moment Legault

Au moment de se désister de sa première course à la chefferie du PQ, M. Lisée avait affirmé que les militants voulaient vivre leur «moment Péladeau». De la même façon, les Québécois vivent présentement leur moment François Legault. «Et ça va se terminer au moment de l’élection», a-t-il prédit.

Un sondage Léger/LCN paru cette semaine plaçait la CAQ à 37%, contre 28% pour les libéraux et 19% pour le PQ.

Jean-François Lisée reconnaît qu’il y a «une volonté de changement qui est très réelle». Toutefois, il invite les citoyens à regarder les promesses de la CAQ plus en détails. «Ne regardez pas juste la couverture, lisez le chapitre, dit-il. Quand vous allez voir les détails, vous allez déchanter.»

Par exemple, en promettant de diminuer la taxe scolaire, la CAQ ne peut pas à la fois réduire les revenus et augmenter les dépenses dans les services aux élèves, illustre-t-il.

Comme ses adversaires politiques, le PQ sera sur les routes du Québec cet été pour faire connaître son programme. La vice-cheffe du parti, Véronique Hivon, sillonnera le Québec à bord d’une minifourgonnette aux couleurs du parti.

«Nous, au Parti québécois, précurseurs, nous avons saisi le premier rayon de soleil, à la fin mai, pour lancer notre Véronique-mobile, déjà, sur les routes du Québec», a souligné Jean-François Lisée.