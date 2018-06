LAMONTAGNE, Bernard



Le 11 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Bernard Lamontagne, époux de Mme Thérèse Chouinard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Guy), Alain et Diane (Serge), ses petits-enfants Karine (Pierre-Luc), Yannick (Marlène) et Samuel (Véronique), ses arrière-petits-enfants Axel et Mavrick, ses soeurs Aurore (Achille), Chantal (feu Earl) et Bernadette (Michel), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été précédé dans la mort par ses trois frères Clermont (Anna), Gilles (Denise) et Jean (feu Line).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500, ave des Perron, Auteuil, Lavalle lundi 18 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le mardi 19 juin, la famille vous accueillera à compter de 10h30.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Elzéar, 16 boul. Saint Elzéar Est, Laval à 13h et de là au cimetière Les Jardins Urgel Bourgie, 2500 ave des Perron.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.