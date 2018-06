Ce bar de Montréal offre les tacos à 1 $ tous les jours

Le Barraca Rhumerie a une magnifique terrasse cachée à l’arrière, mais ce n’est pas la seule chose qui vaut le détour dans cet établissement de l’avenue Mont-Royal.

Tous les jours avant 19 h, vous pouvez profiter de la promotion des tacos à 1 $! Un petit dollar. Imaginez combien de tacos vous pourrez manger pour seulement une poignée de change...

Une publication partagée par Simon Longpré (@simono.dicaprio) le 12 Juin 2018 à 1 :18 PDT

Vous pourrez vous bourrer la face de tacos sans gêne, installé confortablement sur la terrasse intime à l’arrière, tout en buvant de bons cocktails à base de rhum. Le rêve!

Une publication partagée par Gerson Bonilla Mendoza (@gersonbm) le 22 Janv. 2018 à 2 :11 PST

Une publication partagée par Marie-Pier Kerr (@ma_kerr) le 1 Juin 2018 à 7 :42 PDT

Bon appétit!

Barraca Rhumerie Montréal

1134 avenue Mont-Royal Est

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!