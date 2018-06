Ce tout nouveau café caché dans une ruelle est l’endroit idéal où prendre un «break» de tout

Il n’y a rien de mieux que de flâner sur une terrasse, une tasse de café à la main. Ça tombe bien, car le tout nouveau café caché du restaurant Elena est l’endroit idéal où s’installer par un bel après-midi d’été.

Ce petit havre de paix, situé dans le quartier Saint-Henri, est en fait accessible par la ruelle derrière le restaurant Elena.

Le Club Social P.S offre du café, des viennoiseries et quelques pizzas cuites dans leur four à bois.

Si vous avez envie de prendre un verre, sachez qu’ils ont aussi une belle sélection de vin nature.

Le Club Social P.S du Elena est aussi très instagrammable, voilà une raison de plus de s’offrir une pause de tout, un croissant à la main!

