Cette battante profite enfin de la vie

Née sans système immunitaire, la petite Amanda Raymond-Lamoureux était à la merci du moindre virus. Mais cette jeune battante a défié les plus sombres pronostics depuis qu’elle a reçu une rare greffe aux États-Unis, il y a 10 ans.

« Sans la greffe, elle ne serait pas là aujourd’hui. Tout pouvait la tuer », souffle son grand-père Serge Mailloux, ému et fier de voir sa petite-fille atteinte du syndrome de DiGeorge rire et courir comme les autres enfants de sa classe.

Le Journal l’a rencontrée vendredi à l’école Marc-André-Fortier de Châteauguay, alors que le père Nicolas Noël venait de lui faire le plus beau des cadeaux. La Fondation Rêves d’enfants lui permettra de s’envoler pour Walt Disney World, en Floride.

La petite glande située entre le thorax et la gorge est responsable du système immunitaire. Ainsi, la petite Amanda a passé les 19 premiers mois de sa vie en isolation totale.

Puis, âgée de neuf mois, elle s’est envolée en Caroline du Nord pour devenir la première Québécoise à subir une greffe du thymus. L’opération est si rare qu’elle se fait à ce seul endroit dans le monde. L’hospitalisation d’une centaine de jours a coûté plus d’un million $ à la RAMQ, qui a déboursé une partie des frais étant donné qu’aucun spécialiste ne pouvait le faire au Québec.

Il y a quelques mois, elle a subi une nouvelle opération au cœur pour améliorer la circulation du sang. Elle peut enfin jouer et courir comme les autres, se réjouit son enseignante, Ninon Riendeau.

« On lui disait toujours “reste calme, arrête de bouger, fais attention” », dit-elle. Des conseils donnés à contrecœur, parce qu’Amanda déborde d’énergie, toujours persévérante et enjouée, selon Mme Riendeau.