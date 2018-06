Chacun sa raison d’attaquer la CAQ

Le plus récent sondage LCN/Léger a certainement fait le bonheur de la Coalition avenir Québec cette semaine. Récoltant 37 % d’appui pour son parti, François Legault jubilait en point de presse. Ses émissaires n’auront certainement pas de difficulté à recruter des candidats ambitieux et motivés pour la prochaine campagne électorale.

Après tout, les sondeurs leur prédisent une entrée triomphale à l’Assemblée nationale dans un gouvernement majoritaire en octobre prochain. Pourtant, la course n’est pas totalement terminée...

S’accrocher une cible dans le dos

Avec ce vent de popularité, la Coalition avenir Québec ne s’attire pas que des sympathisants. Les révélations concernant la participation du président du parti, Stéphane Le Bouyonnec, dans une entreprise de prêts à taux littéralement usuraires en sont la preuve.

Au cours des prochaines semaines, les journalistes comme les recherchistes de différents partis politiques vont concentrer leurs efforts à dénicher des squelettes dans les placards des candidats de la CAQ.

Tirs groupés ? Acharnement ? Pas nécessairement. Les raisons de chacun pour s’en prendre à la CAQ varient.

Pour les journalistes, c’est assez évident. Mettre une personnalité politique dans l’embarras, ça fait vendre de la copie.

Chez les libéraux, on va plutôt tenter de discréditer l’organisation de François Legault pour marteler le message qui veut que la CAQ n’est pas prête à gouverner. On insistera, chiffres à l’appui, sur le bilan de 4 dernières années pour prouver qu’un gouvernement libéral, c’est un gouvernement expérimenté.

L’enjeu est important parce que si les candidats libéraux commencent à avoir peur, ils risquent de devenir indisciplinés.

Quand le ciel électoral s’assombrit, on voit des élus qui dérogent de la ligne de parti dans l’espoir de sauver leur siège coûte que coûte. Ces candidats se transforment rapidement en cailloux perpétuels qu’un chef doit traîner dans son soulier jusqu’au jour J.

Au PQ, on va attaquer le programme électoral de la CAQ plus souvent que celui de libéraux pour la simple et bonne raison que dans les circonscriptions francophones, le vote voyage facilement entre la CAQ et le PQ. Les électeurs qui délaissent le PQ sont peu enclins à choisi de rallier un parti fédéraliste. C’est donc chez les sympathisants caquistes de Jean-François Lisée va vouloir aller reprendre ses billes pour essayer de sauver son parti.

Pour QS, la CAQ et le Parti libéral vont servir de contre exemple pendant tout l’été. La meilleure manière pour Québec solidaire de mettre en valeur ses idées progressistes, c’est de les opposer à des positions diamétralement opposées. Il faut s’attendre à ce que les comparaisons soient nombreuses, parfois exagérées et souvent caricaturales.

La mémoire qui fait défaut

C’est le vent dans les voiles que les troupes de François Legault vont partir en vacances. L’affaire Le Bouyonnec aura vite fait de se faire oublier pendant les congés entourant les fêtes nationales du Québec et du Canada.

Et la mémoire, on le sait, c’est cette faculté qui oublie.