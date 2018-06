Cinq vins parfaits pour le BBQ

Qui dit belle saison, dit évidemment BBQ ! C’est le temps de sortir les grosses pièces de bœuf, les brochettes, les burgers et les saucisses.

En rouge, on voudra choisir un vin plus costaud, pas trop tannique et, idéalement, axé sur le fruit. Cela permettrait de faire bon ménage avec le côté grillé, voire carbonisé de la viande. En blanc, si vous optez pour du poisson ou une viande blanche comme le poulet, il est préférable d’y aller avec un vin ayant assez de gras et des notes grillées. Dans un cas comme dans l’autre, la température de service est cruciale. Un vin trop chaud ou trop froid ne vous rendra pas le plaisir promis. Autrement dit, n’hésitez pas à plonger une bouteille de rouge dans la glace ou au congélateur une quinzaine de minutes.

Quinta De La Rosa 2016

Photo courtoisie, SAQ

Douro : Vous le savez, le Douro ne fait pas que du porto ! Il est vrai que les rouges secs de la région ont parfois tendance à être alcooleux, tout en présentant des notes de pruneaux et autres fruits cuits. C’est tout le contraire des vins de cet excellent domaine. Jolis parfums de myrtille, de prune et d’encens. Bouche généreuse, des tanins mi-corsés et bien enrobés, ce qu’il faut d’acidité pour tenir le tout en équilibre. Un délice encore cette année !

14 % Portugal | Vin rouge | 23,30 $ | 1,7 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 928473

Les Griottes 2016

Photo courtoisie, SAQ

Domaine du Vissoux, Beaujolais : Du beaujo comme on aime ! Pétant de fruits avec un indice de picolabilité élevé. Le vin n’en demeure pas moins sérieux. Séveux, même avec sa trame nourrie. Beaucoup de fraîcheur et une finale qui donne une fine impression d’amertume. Des parfums de... griotte, faciles à identifier, de cassis, de réglisse, de fraise et d’herbe. Un vin qui ira à merveille avec les grillades. À servir impérativement plus frais, autour de 14-15 °C.

13 % France | Vin rouge | 19,30 $ | 1,9 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 11259940

Bergerie de l’Hortus 2016

Photo courtoisie, SAQ

Domaine de l’Hortus, Coteaux du Languedoc : Un classique du Languedoc. Un assemblage dominé par la syrah et complété par le grenache et le mourvèdre. On sent une belle retenue dans le vin. C’est énergique et éclatant avec des notes de violette, de garrigue et de fruits noirs. C’est plein tout en restant souple, fringant avec une impression coulante. Bonne longueur en finale avec des notes de cassis et d’eucalyptus. Un vin taillé pour le BBQ en sachant qu’il sera à son meilleur avec une température de service d’environ 15 °C.

13 % France | Vin rouge | 20,30 $ | 2,1 g/l

★★★| $$

CODE SAQ : 427518

La Vieille Ferme Rosé 2017

Photo courtoisie, SAQ

Perrin, Luberon : Les vins élaborés par la famille Perrin sont toujours aussi impressionnants. On pense tout de suite au Château de Beaucastel, grand seigneur de Châteauneuf-du-Pape, mais aussi aux vins plus modestes comme ceux élaborés sous la marque Veille Ferme. Un rosé, ici, qui se démarque par son fruité et sa fraîcheur. C’est simple, gouleyant et des plus efficace avec les saucisses grillées. Assemblage de cinsault, grenache et syrah. Servir bien frais, autour de 6-8 °C.

13 % France | Vin rosé | 13,00 $ | 1,2 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 13288832

Adega de Pegoes 2016

Photo courtoisie, SAQ

Terras Do Sado, Péninsule de Setúbal : Excellent petit vin produit par la coopérative Santo Isidro de Pegoes, près de Setubal, au Portugal. Dominé par le chardonnay à 60 %, il est complété par l’arinto et l’Antao Vaz, des cépages locaux. Ça donne un heureux mélange de parfums et de saveurs avec des notes à la fois florales, d’agrumes chauds et de fumée au nez. La bouche paraît grasse, mais reste soutenue par une assez bonne acidité. On le sert bien frais (8-10 degrés) accompagnant les brochettes de poulet ou la côte de porc grillée.

13 % Portugal | Vin blanc | 12,55 $ | 4,2 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 10838801

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

