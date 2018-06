Comment choisir une équipe à la Coupe du monde quand on est Québécois

Honduras 1 Canada 0

Un pays du G7 battu par une toute petite nation de 9 millions d'habitants d'Amérique centrale. Voilà le genre de scénario qu'on ne voit qu’au foot, et l'une des raisons d'apprécier ce sport. Une chance, parce qu'il faut vraiment aimer le ballon rond pour encourager un sport où le big business fait suer sang et eau, sous le soleil du Qatar, des travailleurs expatriés afin de préparer la prochaine Coupe du monde. En passant, des centaines d’entre eux seraient déjà morts depuis les débuts des préparatifs.

J’ouvre ici une parenthèse: je n'utiliserai pas le mot « soccer ». Ce n'est pas parce que le pays de Donald veut s'assurer que l'on ne confonde pas Tom Brady avec Lionel Messi que je me priverai d'utiliser le mot qui désigne ce sport dans le monde entier. Fin de l’aparté.

« L'histoire du football est un voyage triste, du plaisir au devoir. À mesure que le sport s'est transformé en industrie, il a banni la beauté qui naît de la joie de jouer pour jouer. En ce monde de fin de siècle, le football professionnel condamne ce qui est inutile, et est inutile ce qui n'est pas rentable ». Cette citation ne vient pas du dernier livre de Marc Cassivi, mais du livre « Le football, ombre et lumière » de l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Une lecture incontournable pour qui aime ce sport malgré la machine qui l’entoure.

Qui plus est, ce n'est pas parce que le pays du castor et de la police montée est éliminé chaque fois avant même que ne commence la compétition qu'on ne peut pas se trouver une patrie d'adoption. Je vous livre donc ici quelques techniques éprouvées pour se choisir une terre d'accueil footballistique.

1-La filiation familiale

C'est la plus simple. La question ne se pose pas très souvent. Un citoyen québécois avec des parents originaires du Pérou, encouragera le Pérou, c'est aussi simple que ça. Quand tu n'as qu'un seul parent né à l'étranger, tu suis cet instinct primaire. Oui oui. Et ce même si selon certains militants d’une asso étudiante de l’université Concordia, tu encouragerais une forme de nationalisme identitaire... Parfois, ça peut se compliquer. Quand ta famille est originaire de plusieurs pays, par exemple. Mais ça peut aussi être un atout. D'abord, tu peux en choisir un, et s'il perd tu as une chance de plus que les autres de gagner le précieux trophée. J’ai un ami dont la mère est franco-espagnole (Franco, Espagne, ça rappelle quelque chose...) et le père d'origine colombienne. Si l'Espagne perd, il peut toujours se ranger derrière la France ou vice-versa.

Oui mais si moi je suis Québécois de souche me répliquera-t-on? Comme la souche est un concept assez vague, ça peut aussi se transformer en atout.

2-La filiation ancestrale

Quand tes ancêtres sont originaires de France, ça te place dans une position inconfortable si tu ne veux pas encourager la même équipe que tous les habitants du Plateau Mont-Royal. Tu peux alors remonter la souche, un peu plus loin. La ligne de la souche étant un peu floue, ça me mène personnellement jusqu'en Italie et en Corse. L'un n'est pas au Mondial, et l'autre, comme le Québec, n'est pas encore un pays. Cherchons encore.

3-Tiré par les cheveux

Ici, tu peux trouver un fait anodin comme une excellente raison de te trouver une nation d'emprunt. Dans le genre, mon village natal a été fondé par un immigrant loyaliste hollandais. Bang, je soutiens les Pays Bas, même s'ils ne gagnent jamais le match ultime, tu peux quand même tougher assez longtemps pour t'amuser. Seul problème, les Pays Bas ne participent pas non plus à ce Mondial.

4-La collection de maillot

Depuis que tu joues au foot, tu as accumulé avec les années une collection de t-shirts de sélection nationale impressionnante? C'est parfait. Tu as autant de nation d'emprunt que tu as de maillots. France avec le beau numéro 10 de Zidane, Pays Bas, Nigéria, Équateur, Colombie, Sénégal, Brésil, Québec (Je l'ai fait faire au cas où. Un Québec indépendant champion du monde en 2026 qui gagne contre l'Angleterre dans un Stade Olympique bondé. Il faut être prévoyant). Par contre, si tu commences ta collection cette année, ça risque de te coûter cher à moins de choisir judicieusement. Les maillots de foot coûtent l'équivalent du salaire de 2 minutes de travail pour Anne-France Goldwater, c'est à dire une fortune. Sinon, tu peux toujours acheter une contrefaçon chinoise ou chilienne, au choix.

5-Le camerounisme

C'est une technique qui a fait ses preuves. L'idée, c'est d'encourager la nation d’un de tes amis. Même si, en théorie, des militants d'une asso étudiante de Concordia pourraient t'accuser de faire de l'appropriation culturelle, en pratique, tu passeras pour quelqu'un de solidaire. Lors de la Coupe du monde de 2002, je m'étais pris d'affection pour le Sénégal. Eh bien j'ai reçu non pas un, non pas deux, mais quatre chandails de l'équipe nationale.... En général, tu risques d'être bien accueilli et de découvrir une partie de la culture de ce pays. Je te promets que si te ramasses à encourager le Portugal dans le quartier portugais, l'expérience sera pour toi indescriptible. Qui plus est, si tu es quelqu'un de très populaire, tu peux voguer d'un ami à l'autre selon la nation qui te sera la plus susceptible de remporter la Coupe. Sauf que tu dois faire attention avec les réseaux sociaux. Ton ami d'origine portugaise ne doit pas savoir que tu encourages la Serbie de l'autre côté. Tu passerais alors pour un traître.

6-Le bandwagon

Tu restes dans l'ombre à regarder chaque match. Et au moment de la finale, tu cours t'acheter un drapeau et tu embarques dans la parade. Simple et efficace.

7-Amateur de politique

C'est la plus complexe mais aussi la plus amusante. Selon cette technique, tu proscris d'avance l'Espagne, juste pour la façon dont elle a bafoué la démocratie en Catalogne l'an dernier. Dans un match, ancienne métropole contre ancienne colonie, tu prends toujours la colonie. Rappelons-nous le 1-0 Sénégal-France en 2002. Sentiment indescriptible. Tu pourrais aussi assister à un remake de la guerre des Malouines sur le terrain, Argentine vs Angleterre. Quoique il ne faut jamais prendre pour les Anglais... ils sont toujours décevants lors du Mondial. Dans le premier tour de cette édition 2018, on aura droit à un Espagne-Maroc, j'appellerai ce match, la bataille du Sahara occidental. Sinon, on a aussi l'Argentine qui attire la sympathie par son refus de disputer un match amical en Israël à cause de la répression récente des Palestiniens. Et puis, on a Nike qui refuse que l'Iran utilise ses souliers, en rapport aux sanctions américaines... Sympathie pour l'Iran. Et solidarité pour les enfants travailleurs et ouvriers des sweatshops du fabriquant de soulier.

8-Le conservatisme mathématique

Si tu encourages l'Allemagne ou le Brésil, avec les années, les chiffres te donneront raison une fois sur deux, mais c'est plate en câlice.

Voilà. Bonne Coupe du monde à tous.